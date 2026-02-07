COPA DEL REY Fútbol Internacional -  7 de febrero de 2026 - 14:11

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde ver semifinal de Copa del Rey

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se enfrentarán en la semifinal de ida de la Copa del Rey el jueves.

 Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Fecha

 Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde ver semifinal de Copa del Rey

EFE

El Atlético de Madrid recibirá al FC Barcelona este jueves 12 de febrero en la ida de la semifinal de la Copa del Rey en el estadio Metropolitano para buscar una ventaja en la llave.

Los blaugranas llegan a este duelo luego de vencer 2-1 al Albacete en los cuartos de final y el Atleti goleó 5-0 al Betis en esa misma fase.

Los de Hansi Flick llegan a este partido líderes de la tabla en LaLiga, pero el Atlético de Madrid se encuentra bastante alejado en la tercera posición.

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde ver semifinal de Copa del Rey

  • Fecha: Jueves, 12 de febrero de 2025
  • Hora: 3:00 pm
  • Lugar: Metropolitano, Madrid
  • Dónde seguir: Todos los detalles en las redes sociales de Deportes RPC y en RPCTV.com
En esta nota:
Seguir leyendo

El Atlético de Madrid golea al Real Betis y avanza a semifinales de Copa del Rey

Obed Vargas: "Estar en el Atlético me acerca al Mundial"

Alexander Sorloth sufre un choque de cabeza con jugador del Levante

Recomendadas

Últimas noticias