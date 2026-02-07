El Atlético de Madrid recibirá al FC Barcelona este jueves 12 de febrero en la ida de la semifinal de la Copa del Rey en el estadio Metropolitano para buscar una ventaja en la llave.
Los de Hansi Flick llegan a este partido líderes de la tabla en LaLiga, pero el Atlético de Madrid se encuentra bastante alejado en la tercera posición.
Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde ver semifinal de Copa del Rey
- Fecha: Jueves, 12 de febrero de 2025
- Hora: 3:00 pm
- Lugar: Metropolitano, Madrid
- Dónde seguir: Todos los detalles en las redes sociales de Deportes RPC y en RPCTV.com