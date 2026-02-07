Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde ver semifinal de Copa del Rey EFE

El Atlético de Madrid recibirá al FC Barcelona este jueves 12 de febrero en la ida de la semifinal de la Copa del Rey en el estadio Metropolitano para buscar una ventaja en la llave.

Los blaugranas llegan a este duelo luego de vencer 2-1 al Albacete en los cuartos de final y el Atleti goleó 5-0 al Betis en esa misma fase.

