Antoine Griezmann y su mensaje tras perder la Copa del Rey: "Nos levantaremos"

Antoine Griezmann FOTO / ATLETI

El francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, expresó este domingo, en declaraciones facilitadas por el club, su convicción en que el equipo se levantará tras la derrota en la final de la Copa del Rey Mapfre ante la Real Sociedad y recordó que el conjunto rojiblanco tiene aún “un ilusionante reto” en la Liga de Campeones, en la que está en semifinales.

“Ayer fue un día muy difícil para todos los atléticos, pero después de tantos años en este club he aprendido una cosa y no es otra que nos levantaremos, estoy convencido. Porque lo hemos hecho más veces y porque esa es la esencia de la vida. Caer y levantarse”, dijo.

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