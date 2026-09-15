Thomas Christiansen hablará el jueves de convocatoria para la gira por Asia

El DT de la selección de Panamá Thomas Christiansen hablará en Conferencia de Prensa este jueves 17 de septiembre, luego de revelar la lista de convocados para la gira por Asia.

FEPAFUT compartió en sus redes sociales la imagen ilustrativa haciendo referencia al DT hispano danés y a la gira asiática, en donde anteriormente dejó claro que tendrá en su lista a 7 u 8 nuevos nombres.

"Este jueves 17 de septiembre, Thomas Christiansen, DT de la selección #PanamáMayor hablará en rueda de prensa sobre los jugadores elegidos para los próximos partidos amistosos de la gira por Asia", escribió la Federación panameña de Fútbol.

La Conferencia de Prensa se estará transmitiendo en vivo por RPC desde las 12:30 P.M.

Gira asiática con Panamá de Thomas Christiansen

"La Roja" arranca con compromiso ante India el 25 de septiembre en horas de la mañana (8:30 A.M) en Panamá, luego ante Nueva Zelanda el 1 de octubre y se cierra el 5 de octubre ante Japón o Ecuador.