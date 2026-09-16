PANDEPORTES anuncia colocación de grama en el Estadio Rico Cedeño

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) inició un periodo importante en el proyecto de remodelación y modernización del histórico Estadio Rico Cedeño: el inicio de los trabajos de colocación y siembra de la grama Zoysia Toro.
La instalación del nuevo césped se está realizando bajo rigurosos parámetros y especificaciones técnicas.
La variedad Zoysia Toro cumple con los estándares exigidos por Major League Baseball (MLB), ofreciendo máxima resistencia al tráfico intenso, durabilidad frente a condiciones climáticas variables y una rodadura uniforme de la pelota.
Los trabajos se llevan a cabo utilizando la maquinaria especializada Big Roll, que permite extender la grama en rollos de gran formato. Este sistema minimiza las junturas, reduce el tiempo de asentamiento y asegura un acabado uniforme y profesional.
FUENTE: PANDEPORTES