BÉISBOL Béisbol Nacional -  16 de septiembre de 2026 - 08:32

PANDEPORTES anuncia colocación de grama en el Estadio Rico Cedeño

PANDEPORTES inició trabajos de colocación y siembra de la grama Zoysia Toro en el Estadio Rico Cedeño en la provincia de Herrera.

PANDEPORTES anuncia colocación de césped en el Estadio Rico Cedeño

PANDEPORTES anuncia colocación de césped en el Estadio Rico Cedeño

FOTO / PANDEPORTES
PANDEPORTES anuncia colocación de césped en el Estadio Rico Cedeño

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FOTO / PANDEPORTES

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) inició un periodo importante en el proyecto de remodelación y modernización del histórico Estadio Rico Cedeño: el inicio de los trabajos de colocación y siembra de la grama Zoysia Toro.

Este avance representa un paso decisivo para dotar a la provincia de Herrera de un coliseo deportivo de primer nivel, preparado para albergar certámenes de alta exigencia técnica.

La instalación del nuevo césped se está realizando bajo rigurosos parámetros y especificaciones técnicas.

La variedad Zoysia Toro cumple con los estándares exigidos por Major League Baseball (MLB), ofreciendo máxima resistencia al tráfico intenso, durabilidad frente a condiciones climáticas variables y una rodadura uniforme de la pelota.

Los trabajos se llevan a cabo utilizando la maquinaria especializada Big Roll, que permite extender la grama en rollos de gran formato. Este sistema minimiza las junturas, reduce el tiempo de asentamiento y asegura un acabado uniforme y profesional.

FUENTE: PANDEPORTES

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