PANDEPORTES anuncia colocación de grama en el Estadio Rico Cedeño

El Instituto Panameño de Deportes ( Pandeportes ) inició un periodo importante en el proyecto de remodelación y modernización del histórico Estadio Rico Cedeño: el inicio de los trabajos de colocación y siembra de la grama Zoysia Toro.

Este avance representa un paso decisivo para dotar a la provincia de Herrera de un coliseo deportivo de primer nivel, preparado para albergar certámenes de alta exigencia técnica.

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La instalación del nuevo césped se está realizando bajo rigurosos parámetros y especificaciones técnicas.

La variedad Zoysia Toro cumple con los estándares exigidos por Major League Baseball (MLB), ofreciendo máxima resistencia al tráfico intenso, durabilidad frente a condiciones climáticas variables y una rodadura uniforme de la pelota.

Los trabajos se llevan a cabo utilizando la maquinaria especializada Big Roll, que permite extender la grama en rollos de gran formato. Este sistema minimiza las junturas, reduce el tiempo de asentamiento y asegura un acabado uniforme y profesional.

FUENTE: PANDEPORTES