San Francisco FC vs Árabe Unido: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO la J9 de LPF

El San Francisco FC y el Árabe Unido protagonizará uno de los partidos del torneo, luego de su gran momento tras ocho jornadas disputadas en el Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
En su último partido superaron 0-2 al Sporting San Miguelito con los tantos de Ronaldo Dinolis y Víctor Medina.
Mientras que el "Expreso azul" es segundo en la Conferencia Este con 15 puntos, a dos del líder.
El pasado viernes superaron 4-1 al Unión Coclé con los tantos de Óscar Peñalba, Joshua Jiménez, Armando Cooper y Alexis Palacio.
Fecha, hora y dónde ver EN VIVO San Francisco vs Árabe Unido
Fecha: Viernes 19 de septiembre
Hora: 8:30 P.M.
Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
Dónde ver: A través de la señal de RPC Deportes