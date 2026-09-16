LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  16 de septiembre de 2026 - 07:40

San Francisco FC vs Árabe Unido: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO la J9 de LPF

El San Francisco FC y el Árabe Unido protagonizará uno de los partidos del torneo, luego de su gran momento tras 8 jornadas en el Apertura 2026 de la LPF.

San Francisco FC vs Árabe Unido: Fecha

San Francisco FC vs Árabe Unido: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO la J9 de LPF

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El San Francisco FC y el Árabe Unido protagonizará uno de los partidos del torneo, luego de su gran momento tras ocho jornadas disputadas en el Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El "Poderoso" de La Chorrera está liderando la Conferencia Oeste con 17 puntos, cuatro más que su más cercano perseguidor.

En su último partido superaron 0-2 al Sporting San Miguelito con los tantos de Ronaldo Dinolis y Víctor Medina.

Mientras que el "Expreso azul" es segundo en la Conferencia Este con 15 puntos, a dos del líder.

El pasado viernes superaron 4-1 al Unión Coclé con los tantos de Óscar Peñalba, Joshua Jiménez, Armando Cooper y Alexis Palacio.

Fecha, hora y dónde ver EN VIVO San Francisco vs Árabe Unido

Fecha: Viernes 19 de septiembre

Hora: 8:30 P.M.

Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Dónde ver: A través de la señal de RPC Deportes

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