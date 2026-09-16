San Francisco FC vs Árabe Unido: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO la J9 de LPF

El San Francisco FC y el Árabe Unido protagonizará uno de los partidos del torneo, luego de su gran momento tras ocho jornadas disputadas en el Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

El "Poderoso" de La Chorrera está liderando la Conferencia Oeste con 17 puntos, cuatro más que su más cercano perseguidor.

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En su último partido superaron 0-2 al Sporting San Miguelito con los tantos de Ronaldo Dinolis y Víctor Medina.

Mientras que el "Expreso azul" es segundo en la Conferencia Este con 15 puntos, a dos del líder.

El pasado viernes superaron 4-1 al Unión Coclé con los tantos de Óscar Peñalba, Joshua Jiménez, Armando Cooper y Alexis Palacio.

Fecha, hora y dónde ver EN VIVO San Francisco vs Árabe Unido

Fecha: Viernes 19 de septiembre

Hora: 8:30 P.M.

Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Dónde ver: A través de la señal de RPC Deportes