Aymar Cundumí se disculpa por fuerte entrada sobre Lionel Messi en el Rommel Fernández

El zaguero central de 19 años cometió una dura infracción ante el astro argentino Lionel Messi al minuto 70' y recibió tarjeta amarilla. Posteriormente se llevó la segunda tarjeta al 71' por otra falta contra el ex jugador del FC Barcelona y al salir expulsado fue abucheado por la afición.

Mensaje de Aymar Cundumí

Primero que todo, gracias mi Dios por esta maravillosa experiencia en mi vida, no encuentro la forma de expresar lo que siento en estos momentos, de corazón pido disculpas a nivel nacional por mi acción del día de ayer, comentarios negativos siempre habrán pero yo seguiré con la frente en alto porque de los errores se aprende.

Palabras del jugador en exclusiva para RPC

Son cosas que pasan en el fútbol y me siento culpable por que le hice a Messi. Me disculpo con el pueblo panameño, no pasará de nuevo y aquí estoy para salir adelante y cumplirle el sueño a mi mamá y papá que están en el cielo.