MLB: Carlos Correa sufre grave lesión y se pierde el resto de la temporada 2026

El campocorto de los Astros de Houston , el puertorriqueño Carlos Correa , sufrió una lesión significativa en el tobillo izquierdo que requerirá de una cirugía que pondrá fin a su temporada, según le informó una fuente a MLB .com la mañana del miércoles. Esto representa otro golpe devastador por lesiones para el club.

Correa se lesionó el tobillo mientras daba swings en la caja de bateo antes de la victoria del martes por 2-1 sobre los Dodgers en el Daikin Park. Correa, quien se fue de 4-0 en el juego del lunes contra los Dodgers, lleva línea ofensiva de .279/.369/.418 con tres jonrones y 16 carreras impulsadas.

Los Astros no contarán con su capitán - MLB

Pero la presencia de Correa en el equipo va mucho más allá del boxscore. Una de las razones por las que los Astros hicieron el canje por él en julio pasado, readquiriéndolo desde los Mellizos, fue porque necesitaban su liderazgo en el clubhouse. Ha aportado justamente eso y más, y ahora los Astros, con marca de 15-22, tendrán que intentar volver a la lucha en el Oeste de la Liga Americana sin su capitán de facto.

Correa ayudó a Peña a prepararse para asumir el puesto de torpedero titular mientras el segundo estaba en las Menores y se emocionó cuando su protegido fue nombrado JMV de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y de la Serie Mundial como novato en el 2022. Con Peña establecido como torpedero, Correa aceptó desinteresadamente mudarse a la tercera base tras el canje desde Minnesota el año pasado.

Correa ha lidiado con numerosas lesiones a lo largo de su carrera, pero la del martes podría ser la más devastadora hasta ahora.

FUENTE: MLB