Balón de Oro 2025: Fecha, hora y lugar de la ceremonia FOTO: UEFA

El título supremo a nivel de clubes en un lado de la balanza, el virtuosismo y la precocidad en el otro. El francés del París SG Ousmane Dembélé, campeón de la Champions, y el prodigio del Barcelona Lamine Yamal, son los favoritos para levantar este lunes su primer Balón de Oro.

La flor y nata del fútbol mundial se congregará en el Teatro del Chatelet, en el centro de París, para descubrir a los nuevos poseedores de un galardón que durante tanto tiempo pasó de manos de Leo Messi a Cristiano Ronaldo, y viceversa, y que el año pasado fue para dos españoles; Rodri y en categoría femenina Aitana Bonmatí.

