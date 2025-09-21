Balón de Oro 2025: Fecha, hora y lugar de la ceremonia

El título supremo a nivel de clubes en un lado de la balanza, el virtuosismo y la precocidad en el otro. El francés del París SG Ousmane Dembélé, campeón de la Champions, y el prodigio del Barcelona Lamine Yamal, son los favoritos para levantar este lunes su primer Balón de Oro.
Entre Messi y CR7 se repartieron 13 Balones de Oro entre 2008 y 2023. El año pasado marcó el final de una era cuando el capitán del Manchester City fue premiado tras guiar a España a la conquista de la Eurocopa 2024.
Fecha, hora y lugar de la ceremonia del Balón de Oro 2025
- Fecha: Lunes, 22 de septiembre de 2025
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: Teatro del Chatelet
