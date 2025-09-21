Balón de Oro Fútbol Internacional -  21 de septiembre de 2025 - 14:32

Balón de Oro 2025: Fecha, hora y lugar de la ceremonia

Conoce todos los detalles de la ceremonia del Balón de Oro 2025, a celebrarse en el Teatro del Chatelet.

FOTO: UEFA

El título supremo a nivel de clubes en un lado de la balanza, el virtuosismo y la precocidad en el otro. El francés del París SG Ousmane Dembélé, campeón de la Champions, y el prodigio del Barcelona Lamine Yamal, son los favoritos para levantar este lunes su primer Balón de Oro.

La flor y nata del fútbol mundial se congregará en el Teatro del Chatelet, en el centro de París, para descubrir a los nuevos poseedores de un galardón que durante tanto tiempo pasó de manos de Leo Messi a Cristiano Ronaldo, y viceversa, y que el año pasado fue para dos españoles; Rodri y en categoría femenina Aitana Bonmatí.

Entre Messi y CR7 se repartieron 13 Balones de Oro entre 2008 y 2023. El año pasado marcó el final de una era cuando el capitán del Manchester City fue premiado tras guiar a España a la conquista de la Eurocopa 2024.

Fecha, hora y lugar de la ceremonia del Balón de Oro 2025

  • Fecha: Lunes, 22 de septiembre de 2025
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Lugar: Teatro del Chatelet
  • Dónde seguir: Redes sociales de RPC Deportes

FUENTE: AFP

