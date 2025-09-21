José Fajardo y Azarias Londoño brillaron con goles y asistencias en Ecuador

Azarías Londoño asistió a su compatriota José Fajardo para ponerle sabor panameño al segundo gol de la Universidad Católica en el triunfo 4-2 sobre la Liga Deportiva Universitaria de Quito, en la jornada 29 de la LIGAPRO (Primera División de Ecuador).
Fajardo no quedó conforme con ese tanto y al 71' marcó su segundo del partido, mientras que Londoño brindó otra asistencia al 90+5 en el gol de Byron Palacios.
Azarias Londoño, haciendo méritos para volver a la Selección de Panamá
El atacante de 24 años fue el gran ausente en la convocatoria en la fecha FIFA de septiembre y ante los dos empates que se lograron ante Guatemala y Surinam en las Eliminatorias CONCACAF, podría ser llamado para octubre, gracias a sus buenas actuaciones en Ecuador.
En la actual temporada registra 9 asistencias y cinco goles en 25 partidos.
Por su parte, Fajardo de 32 años llegó a cinco goles en 17 encuentros.