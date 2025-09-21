José Fajardo y Azarias Londoño brillaron con goles y asistencias en Ecuador

Azarías Londoño asistió a su compatriota José Fajardo para ponerle sabor panameño al segundo gol de la Universidad Católica en el triunfo 4-2 sobre la Liga Deportiva Universitaria de Quito, en la jornada 29 de la LIGAPRO (Primera División de Ecuador).

La primera anotación del canalero llegó al minuto 44' en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, después de un gran desborde de Londoño por el costado derecho, dejando a varios rivales en el camino.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Fajardo no quedó conforme con ese tanto y al 71' marcó su segundo del partido, mientras que Londoño brindó otra asistencia al 90+5 en el gol de Byron Palacios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Detactica8/status/1969884286955450575&partner=&hide_thread=false ¡ José Fajardo | Regate puro de Londoño, que pone el pase como con la mano y el ofensivo no perdona con un remate rasante



#LDU 12 #UniversidadCatolica pic.twitter.com/pStGmSAju9 — ¡De táctica se habla así! (@Detactica8) September 21, 2025

Azarias Londoño, haciendo méritos para volver a la Selección de Panamá

El atacante de 24 años fue el gran ausente en la convocatoria en la fecha FIFA de septiembre y ante los dos empates que se lograron ante Guatemala y Surinam en las Eliminatorias CONCACAF, podría ser llamado para octubre, gracias a sus buenas actuaciones en Ecuador.

En la actual temporada registra 9 asistencias y cinco goles en 25 partidos.

Por su parte, Fajardo de 32 años llegó a cinco goles en 17 encuentros.