José Fajardo y Azarias Londoño brillaron con goles y asistencias en Ecuador

Los panameños José Fajardo y Azarias Londoño destacaron en el fútbol ecuatoriano con la Universidad Católica.

FOTO: @UCatolicaEC

Azarías Londoño asistió a su compatriota José Fajardo para ponerle sabor panameño al segundo gol de la Universidad Católica en el triunfo 4-2 sobre la Liga Deportiva Universitaria de Quito, en la jornada 29 de la LIGAPRO (Primera División de Ecuador).

La primera anotación del canalero llegó al minuto 44' en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, después de un gran desborde de Londoño por el costado derecho, dejando a varios rivales en el camino.

Fajardo no quedó conforme con ese tanto y al 71' marcó su segundo del partido, mientras que Londoño brindó otra asistencia al 90+5 en el gol de Byron Palacios.

Azarias Londoño, haciendo méritos para volver a la Selección de Panamá

El atacante de 24 años fue el gran ausente en la convocatoria en la fecha FIFA de septiembre y ante los dos empates que se lograron ante Guatemala y Surinam en las Eliminatorias CONCACAF, podría ser llamado para octubre, gracias a sus buenas actuaciones en Ecuador.

En la actual temporada registra 9 asistencias y cinco goles en 25 partidos.

Por su parte, Fajardo de 32 años llegó a cinco goles en 17 encuentros.

