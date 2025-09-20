Lionel Messi con doblete y asistencia en victoria del Inter Miami

Lionel Messi convirtió un espectacular doblete de goles este sábado en el triunfo del Inter Miami 3-2 ante el DC United , con el que se situó como máximo artillero de la temporada de la liga norteamericana (MLS).

El astro argentino arrancó su exhibición en Fort Lauderdale (afueras de Miami) con una fabulosa asistencia para el primer tanto de su compatriota Tadeo Allende en el minuto 35.

El propio Messi se encargó de las otras dos dianas del Inter con dos acciones de lujo en el 66 y el 85.

El belga Christian Benteke y el estadounidense Jacob Murrell anotaron en el 53 y 90+7 para el DC United, un equipo que ya estaba eliminado de la carrera por clasificar a los playoffs.

El Inter subió un escalón hasta la quinta plaza de la Conferencia Este, con 52 puntos, pero tendrá que esperar para asegurar su plaza en las eliminatorias.

Para sellar el boleto este mismo sábado, Miami necesitaba sacar un mejor resultado que el New York Red Bulls, que también logró una victoria por 2-0 ante el Montreal CF.

Increíbles números de Lionel Messi en la temporada

En plena forma a sus 38 años, Messi luce un asombroso registro de 22 goles en 22 jornadas disputadas en la temporada.

Con su doblete del sábado, el séptimo que logra este año en la MLS, Messi desbancó del liderato goleador al inglés Sam Surridge, que suma 21 tantos en 31 partidos jugados con el Nashville SC.

El capitán albiceleste pudo aumentar su cuenta este sábado en un disparo que impactó en el larguero y en un penalti a favor del Inter que le cedió al joven argentino Mateo Silvetti, quien erró la pena máxima.

Messi, Jugador Más Valioso (MVP) de la liga el año pasado, está cerca de firmar su renovación con el Inter en un contrato que podría extenderse por varias temporadas.

FUENTE: AFP