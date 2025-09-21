MLB: José Caballero puso nervioso a los Orioles con su velocidad

El santeño José Caballero sigue destacando y aprovechando la oportunidad del mánager Aaron Boone en la MLB , ahora siendo titular con los Yankees de Nueva York , que vencieron este domingo a los Orioles de Baltimore por pizarra de 7-1 en el Oriole Park at Camden Yards.

"Chema" no jugó en la jornada del viernes donde los "Bombarderos" cayeron 4-2 en el segundo choque de esta serie de cuatro partidos y tampoco vio acción el sábado.

El equipo del "Bronx" marcha segundo en la división Este de la Liga Americana con 88-68 y se encuentran a dos juegos del líder, los Azulejos de Toronto (90-66).

Caballero bateó de 5-2 con un ponche, un doble, una carrera anotada y un imparable, que fue un toque de sorpresa, que le permitió llegar a la segunda base tras el error en el tiro del tercera base Jeremiah Jackson, en la alta del séptimo episodio.

Números de José Caballero en la MLB 2025

"Cabby" de 29 años tiene un promedio ofensivo de .237 (73 imparables en 308 turnos al bate), 5 cuadrangulares, 35 carreras remolcadas, 51 anotadas, 18 dobles, 1 triple, 45 bases por bolas, 97 ponches y 48 bases estafadas (líder de la MLB).