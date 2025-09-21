LPF: CD Plaza Amador le gana al Atlético Nacional y sigue líder en el Este

El CD Plaza Amador derrotó 5-2 al Atlético Nacional en la jornada 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

La Policía abrió el marcador por medio del delantero Saed Díaz, quien apareció como un goleador dentro del área para empujar el balón al fondo de las redes con el muslo al minuto 13' en el COS Sports Plaza.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los "Leones" respondieron rápidamente al 18' con un remate de cabeza de Héctor Ríos, en el tiro de esquina cobrado por Ovidio López.

Al 37' los plazinos le dieron vuelta al partido con un golazo de tiro libre de Ricardo Phillips, luego aumentaron la ventaja con los tantos de Yoameth Murillo al 45+2, Phillips al 62' y Ricardo Buitrago al 89'.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1969879594112033070&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZ!



Ricardo Phillips de tiro libre remonta el partido y el Plaza Amador ya le gana al Atlético Nacional. #LPFxRPC pic.twitter.com/MrMmGy9cCe — Deportes RPC (@deportes_rpc) September 21, 2025

José Rivera marcó el segundo gol del Atlético Nacional al minuto 75'.

Líderes absolutos en el Este - LPF

Con esta victoria, el Plaza Amador bajo el mando de Mario Méndez, llegó a 23 puntos y se consolida en el liderato de la Conferencia Este del fútbol panameño.