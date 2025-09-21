Arsenal y Manchester City igualaron en el Emirates Stadium

Por detrás en el marcador desde el minuto 9 por el gol de Erling Haaland, el Arsenal igualó 1-1 en el tiempo añadido contra Manchester City por medio del brasileño Gabriel Martinelli, este domingo en Londres en el choque estelar de la quinta fecha de la Premier League .

Este resultado viene de lujo al Liverpool, vigente campeón y actual líder, que cuenta ya con cinco puntos más que los Gunners (2º, 10 puntos) y ocho más que los Citizens (9º, 7 puntos).

Este domingo, el choque entre los vigentes subcampeones de la Premier y el equipo dominador del fútbol inglés los últimos años (seis ligas entre 2018 y 2024) se decidió en el tramo inicial y final del partido.

El City de Pep Guardiola trató de ralentizar el juego todo lo posible tras adelantarse por medio del noruego Haaland, que batió al arquero español David Raya con la diestra.

Fue el sexto gol en cinco partidos de la Premier League para el rubio N.9, y su cuarto gol en una semana después de su doblete ante Manchester United (3-0) y su diana ante el Nápoles en Champions (2-0).

Donnarumma evitó el triunfo del Arsenal

El Arsenal, que venía de ganar en San Mamés al Athletic de Bilbao en Champions, vio muchos de sus intentos frustrados por el italiano Gianluigi Donnarumma.

El antiguo arquero del PSG se mostró imperial en salidas con los puños en un córner de Declan Rice (41) y un centro de Noni Madueke (44), y detuvo un potente remate de Eberechi Eze (50).

Pero italiano capituló finalmente en el tiempo añadido ante un magnifico globo de Martinelli (90+3), el hombre que ya había desatascado el partido de San Mamés.

FUENTE: AFP