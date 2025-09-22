Balón de Oro 2025: Ousmane Dembélé se convierte en el ganador

Ousmane Dembélé se convierte en el ganador del Balón de Oro 2025 tras superar a Lamine Yamal y Vitinha en el pódium.

Tras la marcha de Kylian Mbappé al Real Madrid, se erigió en el líder de un PSG que ganó todos los títulos posibles, salvo el nuevo Mundial de Clubes, donde el Chelsea dejó al club parisino sin una temporada perfecta.

Dembélé es el sexto futbolista francés en lograr el Balón de oro, tres años después de Karim Benzema, que lo logró en la primera edición en que el premio se entregó teniendo en cuenta una temporada deportiva y no el año natural como había ocurrido hasta entonces.

Fruto de su histórica temporada, con el triplete Champions, Liga y Copa, el PSG cuenta con nueve jugadores en la lista de 30 nominados al Balón de Oro.

Son Desiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabián Ruiz, Vitinha y el arquero Gianluigi Donnarumma, que ahora defiende el arco del Manchester City.