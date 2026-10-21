Balón de Oro 2026: Fecha, hora y dónde ver la ceremonia en Londres

Balón de Oro 2026: Fecha, hora y dónde ver la cermonia en Londres

Este lunes 26 de octubre se revelará al ganador del Balón de Oro 2026 en una ceremonia que se realizará en el emblemático teatro London Palladium en Londres, Inglaterra por el aniversario 70° y su primer ganador Sir Stanley Matthews.

En Panamá el evento iniciará desde las 2:00 pm y toda la información la conocerás de primera mano en RPCTV.com y en las redes sociales de Deportes RPC.

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