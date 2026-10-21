Balón de Oro 2026: Fecha, hora y dónde ver la ceremonia en Londres

Este lunes 26 de octubre se revelará al ganador del Balón de Oro 2026 en una ceremonia que se realizará en el emblemático teatro London Palladium en Londres, Inglaterra por el aniversario 70° y su primer ganador Sir Stanley Matthews.
Además del Balón de Oro masculino y femenino, se entregarán otros premios como Trofeo Kopa, Trofeo Yashin, Trofeo Gerd Müller, Trofeo Johan Cruyff, Club del año y Premio Sócrates.
Fecha, hora y dónde ver en vivo la entrega del Balón de Oro 2026
Fecha: Lunes, 26 de octubre de 2026
Hora: 2:00 pm
Lugar: Londres
Dónde seguir: RPCTV.com y redes sociales de Deportes, en vivo por Disney + y DAZN.