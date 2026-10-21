FÚTBOL Fútbol Internacional -  21 de octubre de 2026 - 11:15

Balón de Oro 2026: Fecha, hora y dónde ver la ceremonia en Londres

La ceremonia de entrega del Balón de Oro se realizará el próximo lunes y crece la expectativa por el ganador.

Balón de Oro 2026: Fecha
Balón de Oro 2026: Fecha, hora y dónde ver la cermonia en Londres

Este lunes 26 de octubre se revelará al ganador del Balón de Oro 2026 en una ceremonia que se realizará en el emblemático teatro London Palladium en Londres, Inglaterra por el aniversario 70° y su primer ganador Sir Stanley Matthews.

En Panamá el evento iniciará desde las 2:00 pm y toda la información la conocerás de primera mano en RPCTV.com y en las redes sociales de Deportes RPC.

Además del Balón de Oro masculino y femenino, se entregarán otros premios como Trofeo Kopa, Trofeo Yashin, Trofeo Gerd Müller, Trofeo Johan Cruyff, Club del año y Premio Sócrates.

Fecha, hora y dónde ver en vivo la entrega del Balón de Oro 2026

Fecha: Lunes, 26 de octubre de 2026

Hora: 2:00 pm

Lugar: Londres

Dónde seguir: RPCTV.com y redes sociales de Deportes, en vivo por Disney + y DAZN.

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