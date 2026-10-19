Vitinha menciona sus favoritos para el Balón de Oro

El centrocampista portugués del PSG Vitinha alabó al español Lamine Yamal, de FC Barcelona, su rival este martes en la fase liga de la Liga de Campeones, pero aseguró que no le tienen miedo.

"¿Miedo? No, afrontamos a los mejores del mundo. Lo que hace en estos momentos es increíble, es un jugador excepcional, sé que es muy especial. Pero si reduces el Barça a Lamine no sería justo. Vamos a medirnos a un gran equipo, no solo a Lamine", comentó.

Vitinha consideró que el Barcelona tiene "uno de los mejores centros del campo del mundo".

"Me encanta la forma en la que juega. Veremos cómo hacer para presionar, contra el City nos fue bien. Será interesante ver quién domina el centro del campo. Los dos equipos van a querer el balón", indicó.

El luso reconoció que el partido será muy importante, pero dijo que es "demasiado pronto" para considerarlo una final. "Estamos en octubre, no sabemos cómo las cosas van a cambiar durante la temporada. La verdad de octubre no es la de marzo. Pero es uno de los partidos que estás deseando jugar", comentó.

Favoritos para Vitinha al Balón de Oro

El portugués consideró que Dembélé se ha convertido en el líder de su equipo desde hace tiempo y aseguró que el Balón de Oro debería recaer en un jugador de su equipo: "Lo más justo sería que fuera al PSG, que ganó la Liga de Campeones. Pero hay muchos candidatos, Lamine Yamal, Olise, Kylian (Mbappé). Es difícil saber quién lo va a ganar".

FUENTE: EFE