Bayern Múnich se lleva el "Klassiker" con otro gol de Harry Kane

Merced a los goles de Harry Kane y de Michael Olise, el Bayern Múnich se impuso este sábado en el Klassiker del fútbol alemán al Borussia Dortmund (2-1) en el Allianz Arena, la séptima victoria en otros tantos partidos para el gigante bávaro en Bundesliga.
El Borussia Dortmund es cuarto, a siete puntos de su gran rival por el título. Este martes enfrentarán al FC Copenhague en la Liga de Campeones.
Los jugadores de Vincent Kompany encadenaron una undécima victoria en 11 partidos esta temporada y regresarán ante su afición el miércoles para enfrentarse al Brujas en la 3ª fecha de la fase de grupos de la Champions League.
