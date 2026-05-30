Champions League: XI del PSG y Arsenal para la final del torneo

El PSG y el Arsenal se miden en la final de la UEFA Champions League 2025-2026 en Budapest este sábado 30 de mayo (11:00 am).

Solo nueve equipos han completado una campaña invictos en la Champions League. El Arsenal está ahora a un partido de convertirse en el próximo. En su camino se interpone el Paris, actual campeón y el primer vigente campeón en alcanzar la final desde el Real Madrid en las temporadas 2016/17 y 2017/18.

Sus trayectorias hasta Budapest han discurrido a ritmos muy diferentes. El Arsenal de Mikel Arteta ha basado su campaña en el control defensivo, manteniendo su portería a cero en nueve ocasiones y encajando solo cuatro goles en la fase liga. A las destacadas victorias sobre el Atleti, el Bayern München y el Inter les siguieron unos duelos más reñidos en la fase eliminatoria contra el Leverkusen, el Sporting CP y, de nuevo, el Atleti.

El Paris, por su parte, ha avanzado con gran libertad en ataque. Sus 44 goles lo sitúan a solo uno del récord histórico de una sola temporada del Barcelona (1999/2000), con Khvicha Kvaratskhelia como pieza clave de ese impulso. Trabajador e impredecible, el georgiano ha aportado diez goles y seis asistencias a lo largo de la temporada; siete de esos tantos los ha marcado en la fase eliminatoria, en la que está alcanzando su mejor forma.

Alineaciones de PSG y Arsenal - Champions League

Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia

Arsenal: David Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Skelly, Ødegaard; Saka, Havertz y Trossard.

FUENTE: UEFA