Bélgica le ganó a Croacia en encuentro amistoso

En un partido donde ambos equipos se mostraron cautelosos al inicio, Bélgica logró tomar el control gradualmente y venció 2-0 a Croacia , rival de Panamá en el Mundial 2026 , el próximo 23 de junio.

Jeremy Doku representó una amenaza constante con sus acciones individuales, mientras que Kevin De Bruyne marcó el ritmo con sus pases y su inteligencia de juego. Croacia se mostró esporádicamente a través de Luka Modric e Iván Perišic, pero se topó repetidamente con una defensa belga bien organizada y un atento Thibaut Courtois.

Justo antes del descanso, llegó el merecido gol que abrió el marcador. Doku regateó a su rival y centró con peligro al área. Tras un forcejeo en el área, el balón le cayó a Youri Tielemans , quien con tranquilidad definió al ángulo.

Lukaku corona su regreso con un gol en el Bélgica vs Croacia

En los minutos finales , los belgas lanzaron varios ataques peligrosos. Vanaken vio cómo un potente cabezazo se estrellaba contra el travesaño, mientras que Fernández-Pardo demostró de inmediato su calidad con unas jugadas brillantes.

El momento cumbre llegó en el tiempo de descuento . Vanaken le dio un pase perfecto a Romelu Lukaku . El máximo goleador belga mantuvo la calma y disparó con fuerza al ángulo superior para poner el 0-2 en el marcador, dejando el partido imparable. Un momento simbólico para Lukaku , que coronó así su regreso con un gol.

FUENTE: BÉLGICA FÚTBOL FEDERACIÓN