Bélgica le ganó a Croacia en encuentro amistoso

En un partido donde ambos equipos se mostraron cautelosos al inicio, Bélgica logró tomar el control gradualmente y venció 2-0 a Croacia, rival de Panamá en el Mundial 2026, el próximo 23 de junio.
Jeremy Doku representó una amenaza constante con sus acciones individuales, mientras que Kevin De Bruyne marcó el ritmo con sus pases y su inteligencia de juego. Croacia se mostró esporádicamente a través de Luka Modric e Iván Perišic, pero se topó repetidamente con una defensa belga bien organizada y un atento Thibaut Courtois.
Justo antes del descanso, llegó el merecido gol que abrió el marcador. Doku regateó a su rival y centró con peligro al área. Tras un forcejeo en el área, el balón le cayó a Youri Tielemans , quien con tranquilidad definió al ángulo.
Lukaku corona su regreso con un gol en el Bélgica vs Croacia
En los minutos finales , los belgas lanzaron varios ataques peligrosos. Vanaken vio cómo un potente cabezazo se estrellaba contra el travesaño, mientras que Fernández-Pardo demostró de inmediato su calidad con unas jugadas brillantes.
El momento cumbre llegó en el tiempo de descuento . Vanaken le dio un pase perfecto a Romelu Lukaku . El máximo goleador belga mantuvo la calma y disparó con fuerza al ángulo superior para poner el 0-2 en el marcador, dejando el partido imparable. Un momento simbólico para Lukaku , que coronó así su regreso con un gol.
FUENTE: BÉLGICA FÚTBOL FEDERACIÓN