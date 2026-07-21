Emiliano Martínez deja en duda su continuidad con Argentina

Emiliano Martínez , portero titular de la selección argentina de fútbol, puso en duda su continuidad bajo los tres palos de la Albiceleste tras la derrota con España por la final del Mundial 2026, según publicó este martes en redes sociales.

"Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", afirmó el guardameta de 33 años en una publicación en Instagram que incluyó imágenes suyas en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde se disputó la final en la que no pudo contener el remate de Ferran Torres que dio el segundo título mundial a la 'Roja'.

Más reacciones de Emiliano Martínez

"Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad es que el dolor es difícil de explicar", dijo Martínez, quien contuvo once disparos españoles en el partido del domingo.

'Dibu', quien lloró desconsolado sobre el césped estadounidense, agregó: "Lo siento mucho realmente, intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros".

FUENTE: EFE