Emiliano Martínez deja en duda su continuidad con Argentina

Emiliano Martínez, portero titular de la selección argentina de fútbol, puso en duda su continuidad bajo los tres palos de la Albiceleste tras la derrota con España por la final del Mundial 2026, según publicó este martes en redes sociales.
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"Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad es que el dolor es difícil de explicar", dijo Martínez, quien contuvo once disparos españoles en el partido del domingo.
'Dibu', quien lloró desconsolado sobre el césped estadounidense, agregó: "Lo siento mucho realmente, intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros".
FUENTE: EFE