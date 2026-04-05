Besiktas JK comparte comunicado oficial sobre Michael Amir Murillo

El Besiktas JK compartió comunicado oficial luego de realizarle pruebas al defensor panameño de 30 años de edad Michael Amir Murillo , quien no pudo terminar el partido ante Fenerbahçe por un golpe en su rostro.

Comunicado sobre Michael Amir Murillo

"Nuestro jugador Amir Murillo, quien no pudo continuar la segunda mitad del partido contra el Fenerbahçe en la Superliga Trendyol tras recibir un golpe en la cara en el minuto 41, fue sometido a una tomografía computarizada en el Hospital Acbadem Altunizade, que no reveló fracturas en los huesos faciales", compartió el club en redes sociales.

"Amir Murillo fue dado de alta tras el período de observación posterior al traumatismo craneoencefálico sufrido", finalizó el club en su comunicado.