Besiktas cae ante Fenerbahce con polémico penal y además sufre lesión de Michael Amir Murillo

El Fenerbahce se impuso 2-1 al Besiktas en un intenso derbi de Estambul disputado en el estadio Sükrü Saracolu, en un partido que terminó envuelto en polémica y con malas noticias para el panameño Michael Amir Murillo.

La jugada decisiva llegó en el tramo final, cuando el árbitro señaló una infracción dentro del área que fue muy discutida por la visita. Desde los doce pasos, Kerem Aktürkoglu no falló y selló el triunfo ante su afición.

El partido también dejó un sabor amargo para Panamá. El lateral Michael Amir Murillo, titular en el Besiktas, tuvo que abandonar el terreno de juego tras sufrir una lesión en su pómulo y su cabeza.

Luego de esta victoria los locales ascienden hasta el segundo puesto con 63 puntos, mientas que el equipo de Murillo se mantienen cuartos con 52 unidades.