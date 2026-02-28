Besiktas JK de Michael Amir Murillo ganó duelo ante Kocaelispor

Como visitantes, el Besiktas JK superó 0-1 al Kocaelispor en jornada correspondiente a la Súperliga Turca desde el Yildiz Entegre Kocaeli Stadyumu.

El panameño Michael Amir Murillo fue titular y disputó todo el encuentro, jugando como lateral por derecha, teniendo mucha llegada a línea de fondo.

La visita no tuvo claridad en la primera mitad, en un partido con acciones, pero faltando llegadas de peligro.

El gol llegó en la segunda mitad para el Besiktas JK

En el segundo tiempo del partido, Amir Murillo peleó un balón hasta el final por banda derecha, que terminó saliendo por línea final, ganado un tiro de esquina, que cobró luego de buena forma Cengiz Under para que de cabeza apareciera Emmanuel Agbadou para la anotación.

La visita reaccionó, pero no le fue suficiente para igualar las acciones en su estadio, ante su gente.

A pesar de no ser el partido más claro para el Besiktas, termina sumando 3 importantes puntos como visitantes, para ahora hacer 46 unidades en lo que va de la campaña, teniendo el cuarto puesto en la tabla.