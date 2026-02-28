MLB MLB -  28 de febrero de 2026 - 16:37

MLB: José Caballero sigue "caliente" con el madero de los Yankees

osé Caballero volvió a ser productivo con el bate de los Yankees de New York que esta tarde vencieron a los Blue Jays de Toronto.

FOTO / Yankees

José Caballero volvió a ser productivo con el bate de los Yankees de New York que esta tarde vencieron a los Blue Jays de Toronto en los partidos de Spring Training donde los del Bronx ahora tienen marca de 7-2.

En la parte baja de la quinta entrada "Chema" conectó un doble por el jardín izquierdo ante los envíos de Ryan Jennings. El panameño conectó una curva de 79 millas y así remolcó a Austin Wells quien estaba en primera base y había partido hacia segunda con el lanzamiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Yankees/status/2027824375416721447?s=20&partner=&hide_thread=false

Al final Caballero se fue de 3-1 con una remolcada y una anotada para dejar su promedio en .333 en esta pretemporada. En cinco partidos tiene 4 imparables, de los cuales 3 son extra bases (2 dobles y 1 HR), 3 impulsadas, 1 base por bolas.

Próximos partidos de los Yankees

Mañana los Yankees se miden ante los Phillies de Philadelphia de Edmundo Sosa. El próximo martes 3 de marzo los "Mulos" se medirán ante Panamá, quienes se preparan para el Clásico Mundial 2026.

