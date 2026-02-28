MLB: José Caballero sigue "caliente" con el madero de los Yankees

José Caballero volvió a ser productivo con el bate de los Yankees de New York que esta tarde vencieron a los Blue Jays de Toronto en los partidos de Spring Training donde los del Bronx ahora tienen marca de 7-2.
Al final Caballero se fue de 3-1 con una remolcada y una anotada para dejar su promedio en .333 en esta pretemporada. En cinco partidos tiene 4 imparables, de los cuales 3 son extra bases (2 dobles y 1 HR), 3 impulsadas, 1 base por bolas.
Próximos partidos de los Yankees
Mañana los Yankees se miden ante los Phillies de Philadelphia de Edmundo Sosa. El próximo martes 3 de marzo los "Mulos" se medirán ante Panamá, quienes se preparan para el Clásico Mundial 2026.