¡OFICIAL!: Selección de Costa Rica tiene nuevo DT argentino

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció este sábado al argentino Fernando Batista como el nuevo entrenador de la selección de Costa Rica , quien tendrá la misión de dirigir el proceso hacia el Mundial 2030.

"La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) le da la más cordial bienvenida a Fernando Batista como nuevo director técnico de la Selección Nacional Mayor Masculina de Costa Rica. Batista, de 55 años, es un entrenador argentino con una amplia trayectoria en procesos juveniles y selecciones nacionales", indicó un comunicado de la entidad.

La FCRF destacó que Batista fue técnico de las selecciones sub-20 y sub-23 de Argentina, logrando la clasificación del equipo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y que viene de dirigir a la selección absoluta de Venezuela entre 2023 y 2025.

"Conocido por su perfil formador y su experiencia en selecciones nacionales, ahora tomará las riendas de 'La Sele', aportando su experiencia internacional y su visión estratégica para trabajar en conjunto con la FCRF", agregó el comunicado.

Costa Rica se quedó sin seleccionador en noviembre pasado cuando la FCRF no renovó el contrato del mexicano Miguel 'Piojo' Herrera tras no clasificar a los Ticos al Mundial de 2026.

Tras revisar numerosas hojas de vida, el director deportivo de la FCRF definió una terna final de candidatos para el puesto en la que figuraban el español Robert Moreno, el neerlandés Patrick Kluivert y el argentino Fernando Batista.

¿Cuándo comienza el trabajo de Fernando Batista?

Batista comenzará su proceso con los amistosos ante Jordania e Irán, programados en la ciudad de Aman el 27 y 31 de marzo próximo, respectivamente. Debido a la guerra que se ha desatado este sábado en oriente medio, la FCRF informó que la realización de estos partidos está en análisis.

El otro amistoso que tiene pactado Costa Rica es el del próximo 10 de junio contra Inglaterra en Estados Unidos.

El pasado miércoles el Comité Ejecutivo de la FCRF celebró una reunión en la que eligieron a Batista como el nuevo seleccionador, pero su nombre no fue anunciado oficialmente ese día debido a que hacía falta afinar detalles de la negociación y firmar el contrato.

"Se escogió un entrenador que reúne todos los requisitos que estábamos buscando y creo que la elección es la mejor", afirmó el pasado miércoles el presidente de la FCRF, Osael Maroto, sin anunciar el nombre del nuevo seleccionador.

Maroto anunció que la Federación buscó referencias de los entrenadores y una de las fuentes fue el seleccionador de Paraguay y exseleccionador de Costa Rica, el argentino Gustavo Alfaro, quien conoce de cerca a Batista.

El presidente de la FCRF dijo que las hojas de vida fueron objeto de un "análisis profundo" por parte del director deportivo de la entidad, Ronald González, quien además se entrevistó con los candidatos.

FUENTE: EFE