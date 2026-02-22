Besiktas goleó al Göztepe con un Michael Amir Murillo protagonista

El panameño Michael Amir Murillo fue uno de los destacados en el triunfo por goleada 4-0 del Besiktas JK ante el Göztepe en la jornada del fútbol turco.

Amir Murillo, quien fue titular por segundo partido consecutivo y que sumó su tercer encuentro con Besiktas se estrenó como goleador en el onceno de la ciudad de Estambul.

Una grana anotación de Michael Amir Murillo

Los locales ya lo ganaban con la anotación de Ndidi al minuto 9', pero el seleccionado nacional panameño llegaría sobre el 36' para aumentar la ventaja en el marcador, después de una aparición por banda derecha, que terminó en un remate potente que entró al arco que defendía Mateusz Lis.

Minutos después, al 43', el panameño de 29 años de edad tuvo una nueva pasado por derecha, muy parecida a la jugada del gol, pero en esta ocasión reaccionó Lis y tapó

Segundo tiempo de más goles para los locales

En el segundo tiempo, Besiktas se vio sólido y aprovecharon las oportunidades para poner dos goles más, los definitivos para el final 4-0, en esta ocasión de Junior Olaitan al 59' y Oh Hyeon-gyu.

Los 3 puntos para Besiktas les suma a su acumulado 43 en la tabla de posiciones, en donde se encuentran en el cuarto lugar, abajo del Galatasaray, Fenerbache y Trabzonspor.