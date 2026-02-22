Besiktas goleó al Göztepe con un Michael Amir Murillo protagonista

El panameño Michael Amir Murillo fue uno de los destacados en el triunfo por goleada 4-0 del Besiktas JK ante el Göztepe en la jornada del fútbol turco.
Una grana anotación de Michael Amir Murillo
Los locales ya lo ganaban con la anotación de Ndidi al minuto 9', pero el seleccionado nacional panameño llegaría sobre el 36' para aumentar la ventaja en el marcador, después de una aparición por banda derecha, que terminó en un remate potente que entró al arco que defendía Mateusz Lis.
Minutos después, al 43', el panameño de 29 años de edad tuvo una nueva pasado por derecha, muy parecida a la jugada del gol, pero en esta ocasión reaccionó Lis y tapó
Segundo tiempo de más goles para los locales
En el segundo tiempo, Besiktas se vio sólido y aprovecharon las oportunidades para poner dos goles más, los definitivos para el final 4-0, en esta ocasión de Junior Olaitan al 59' y Oh Hyeon-gyu.
Los 3 puntos para Besiktas les suma a su acumulado 43 en la tabla de posiciones, en donde se encuentran en el cuarto lugar, abajo del Galatasaray, Fenerbache y Trabzonspor.