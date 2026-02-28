Premier League: Manchester City gana por la mínima ante Leeds

Pese a la ausencia de Erling Haaland, lesionado, el Manchester City superó por la mínima al Leeds United (0-1) y mantiene el pulso por la Premier League, traspasando la presión al Arsenal que tendrá solo dos puntos de ventaja este domingo cuando se enfrente al Chelsea.

Un gol de Antoine Semenyo en el tiempo de descuento de la primera mitad, tras sufrir de lo lindo las acometidas del Leeds, hizo olvidar la 'Haaland dependencia' y sirvió para que los de Pep Guardiola se llevaran los tres puntos del difícil Elland Road, donde solo el Arsenal había ganado en este 2026.

Y viendo la primera parte que se marcaron los de Daniel Farke no sorprende este registro. Merecieron más en unos primeros 45 minutos en los que fueron muy superiores al City en los que, además del dominio de la pelota, tuvieron las mejores ocasiones.

Dominic Calvert-Lewin, con apenas unos segundos en el reloj, debió hacer el 1-0, pero erró al primer toque un centro que le había dejado solo delante de Gianluigi Donnarumma. Más tarde, fue Brenden Aaronson el que perdonó sendas ocasiones para adelantar a su equipo, y estos errores, el City no los deja pasar.

En prácticamente la primera que tuvieron, con el tiempo de descuento casi cumplido, tres toques sirvieron para desarmar a la defensa de los de Farke y decidir el partido.

Goleador del Manchester City

Rayan Cherki, el hombre del encuentro, por cierto, encontró un pasillo entre tres jugadores del Leeds, puso un pase en profundidad a Rayan Ait-Nouri y este, ganando línea de fondo, golpeó de primeras un centro raso que Semenyo, libre de marca, empujó a gol. Los jugadores del Leeds se llevaban las manos a la cabeza porque su total dominio no había servido para nada.

Fichaje estrella poniendo números

El ghanés, por su parte, suma su sexto gol en Premier desde que llegó al Manchester City este invierno procedente del Bournemouth y se consolida como la principal referencia ofensiva cuando Haaland no está disponible.

La ventaja permitió al City manejar mucho mejor los tempos y volver a esa versión pragmática que tan buenos frutos le dio en 2023, cuando ganó el triplete. Ante el apretado calendario que se le avecina, con esa eliminatoria entre ceja y ceja frente al Real Madrid, el equipo de Guardiola no apretó. Se dedicó a evitar que el partido se descontrolase e incluso a perder tiempo si era necesario. Ellos no tenían prisa y lo cierto es que el Leeds tampoco estaba desesperado por empatar. Pese a ser un equipo recién ascendido, tiene ya 31 puntos y el descenso queda a seis de distancia. El colchón parece suficiente para salvarse salvo catástrofe.

Esto no evitó que, al meterse atrás en los últimos minutos, el Leeds no gozará de alguna ocasión para arruinar la noche a Guardiola, como un remate de cabeza en un córner de Pascal Struijk que rozó el palo izquierdo de la portería de Donnarumma.

Esta es al sexta victoria consecutiva del City entre todas las competiciones y les permite presionar al Arsenal, que está a dos puntos de distancia antes de recibir este domingo al Chelsea.

Más allá del triunfo, el City recuperó a Savinho tras mes y medio lesionado y también se dio la circunstancia de que el encuentro se paró en la primera mitad para que los jugadores musulmanes pudieran romper el ayuno por el ramadán. Esta decisión fue abucheada por parte de la afición del Leeds.

FUENTE: EFE