Giro di Sardegna 2026: Roberto González se destaca en Italia

En una jornada de altísima exigencia física, el ciclista panameño Roberto González (Solution Tech NIPPO Rali) logró defender con éxito su camiseta de Líder de la Montaña tras completarse la cuarta etapa del Giro di Sardegna 2026 (2.1 UCI), considerada la Etapa Reina de la competición.

El recorrido de 153.6 kilómetros entre Arbatax y Nuoro presentó cuatro puertos puntuables de alta dificultad que pusieron a prueba la resistencia del pelotón. La etapa fue conquistada por el italiano Filippo Zana (Soudal Quick-Step), quien cruzó la meta con un tiempo de 03:52:17, seguido por Alessandro Verre y Louis Vervaeke a 36 segundos de diferencia.

A pesar de la fuerte ofensiva de los equipos World Tour, el "Santeño" Roberto González demostró una vez más la calidad del ciclismo panameño y la eficiencia técnica de su bicicleta Rali Evolve, logrando sortear los ataques y mantener la cima de la clasificación de los escaladores.

Clasificación de la Montaña (Top 2) en el Giro di Sardegna 2026:

Roberto González (PAN - Solution Tech NIPPO Rali): 18 Puntos

Louis Vervaeke (BEL - Soudal Quick-Step): 14 Puntos

Con este resultado, González mantiene una ventaja de 4 puntos sobre el belga Vervaeke, consolidándose como el mejor escalador del certamen hasta el momento.

El Desafío Final: Rumbo a Olbia

Mañana se disputará la quinta y última etapa del Giro, un trayecto de 177.3 kilómetros entre Nuoro y Olbia. La jornada contará con un único premio de montaña de 3ra categoría, donde Roberto González y el equipo Solution Tech NIPPO Rali buscarán cerrar con broche de oro esta histórica participación, asegurando matemáticamente el título de la montaña para Panamá.

Este logro refuerza el compromiso de la Federación Panameña de Ciclismo (FEPACI) de seguir posicionando a nuestros atletas en las vitrinas más importantes del mundo, con la mirada puesta en el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

