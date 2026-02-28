Béisbol Juvenil 2026: Estado de los equipos en la Serie Final tras partido del 27 de febrero

Las novenas de Panamá Oeste y Chiriquí se vieron cara a cara en un gran Juego 3 de la Serie Final del Béisbol Juvenil 2026, en choque en el Kenny Serracín en la ciudad de David, en donde la visita sacó el triunfo.
En la lomita Abel Rodríguez se hizo grande con 2.2 episodios lanzados para hacerse con la victoria, en labor de apaga fuego.
Serie Final del Béisbol Juvenil 2026
Equipos JJ JG JP
- Panamá Oeste 3 / 3 / 0
- Chiriquí 3 / 0 / 3
Los dirigidos por el manager Dimas Ponce ahora se ponen a 1 triunfo del título de la categoría.