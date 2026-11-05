Besiktas y Michael Amir Murillo pierden invicto ante Celtic en la Europa League

El Celtic FC consiguió una emocionante victoria por 3-2 sobre el Besiktas de de Michael Amir Murillo , en un partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-2027, disputado este jueves 5 de noviembre en Celtic Park.

El encuentro tuvo como protagonista al delantero colombiano Camilo Durán, quien ingresó desde el banquillo y terminó siendo determinante con dos anotaciones, incluyendo el gol de la victoria en los minutos finales.

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Por su parte, el panameño Michael Amir Murillo fue titular con el conjunto turco y tuvo participación en una acción determinante del compromiso.

Un primer tiempo sin goles

Durante la primera mitad, ambos equipos tuvieron aproximaciones, pero no consiguieron romper el empate. Celtic y Besiktas se marcharon al descanso con el marcador 0-0.

Cinco goles en una segunda parte emocionante

La historia cambió en el complemento. Al minuto 54, Junior Olaitan adelantó al Besiktas. El atacante beninés ejecutó un penal que fue detenido inicialmente por el guardameta Sam Johnstone, pero aprovechó el rebote para enviar el balón al fondo de la portería.

La respuesta del Celtic llegó al minuto 62, cuando Callum Osmand, recién ingresado al terreno de juego, sacó un remate desde fuera del área que terminó superando al portero Alexander Nübel para establecer el 1-1.

Michael Amir Murillo en la jugada del 2-1

Posteriormente, Camilo Durán apareció para cambiar el rumbo del partido. Al minuto 78, el colombiano aprovechó un balón filtrado, superó al guardameta y definió de zurda para colocar el 2-1.

En esa acción, Murillo no consiguió cortar el balón que terminó llegando al atacante del Celtic.

El Besiktas no se rindió y encontró nuevamente el empate al minuto 85, gracias a un espectacular remate de Orkun Kökçü desde fuera del área, que terminó en el fondo de la portería.

Sin embargo, cuando parecía que el encuentro terminaría igualado, apareció nuevamente Camilo Durán. Al minuto 87, después de un remate de Kieran Tierney desde fuera del área, el colombiano controló el balón y definió para establecer el definitivo 3-2.