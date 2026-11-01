LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  1 de noviembre de 2026 - 12:35

Michael Amir Murillo asistió en la Superliga de Turquía con el Besiktas

El lateral derecho Michael Amir Murillo brindó asistencia con el Besiktas en la Superliga de Turquía.

Michael Amir Murillo asistió en la Superliga de Turquía con el Besiktas
Michael Amir Murillo asistió en la Superliga de Turquía con el BesiktasFOTO: IA - AjansHaber_1903

El futbolista panameño Michael Amir Murillo volvió a destacar con el Besiktas al aportar una asistencia en el choque ante el Kasimpasa, en partido correspondiente a la jornada 10 de la Superliga de Turquía.

El lateral derecho de la selección de Panamá asistió a Dusan Vlahovic para marcar el segundo gol de su club al minuto 47, en el encuentro disputado en el Recep Tayyip Erdogan Stadium.

Números de Michael Amir Murillo en la temporada 2026-27

Con esta participación, Murillo continúa sumando números importantes en el fútbol turco. El defensor de 30 años registra un gol y dos asistencias en nueve partidos disputados en la Superliga de Turquía.

Además, su aporte ofensivo también se ha hecho sentir en competiciones europeas, donde acumula dos goles en tres partidos de la UEFA Europa League.

Murillo sigue consolidándose como una pieza importante en el esquema del Besiktas y mantiene un buen rendimiento de cara a los próximos compromisos de la temporada.

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