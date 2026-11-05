Dallas Cowboys vs Indianapolis Colts: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO Semana 9 de la NFL

La acción de la Semana 9 de la NFL 2026 tendrá uno de sus encuentros en el Lucas Oil Stadium, donde los Indianapolis Colts recibirán a los Dallas Cowboys este domingo 8 de noviembre, desde la 1:00 p.m. (hora de Panamá).

Los Cowboys llegan al compromiso con marca de tres victorias y cinco derrotas (3-5), mientras que los Colts registran dos triunfos y seis derrotas (2-6), por lo que ambos conjuntos necesitan una victoria para recuperar terreno en la temporada regular.

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Dallas Cowboys buscan recuperarse

El conjunto de Dallas afrontará este encuentro después de caer 33-30 ante los Arizona Cardinals en la Semana 8, un resultado que complicó sus aspiraciones en la División Este de la Conferencia Nacional (NFC).

Los Cowboys tendrán que mejorar su desempeño defensivo y encontrar mayor consistencia durante los cuatro períodos para evitar una nueva derrota.

La ofensiva comandada por Dak Prescott buscará imponer su ritmo desde las primeras series, mientras que la defensa deberá responder ante un rival que también atraviesa dificultades.

Indianapolis Colts quieren aprovechar su localía

Por su parte, los Indianapolis Colts llegan golpeados después de sufrir una contundente derrota 42-7 frente a los Jacksonville Jaguars en la Semana 8.

El equipo de Indianápolis atraviesa un momento complicado y necesita mejorar tanto en ataque como en defensa para competir ante los Cowboys.

Los Colts intentarán aprovechar su condición de locales en el Lucas Oil Stadium, donde buscarán conseguir su tercera victoria de la campaña y frenar su mala racha.

Antecedentes entre Cowboys y Colts

El historial de temporada regular favorece a los Dallas Cowboys, que dominan la serie con 11 victorias frente a seis de Indianapolis.

En el enfrentamiento más reciente, disputado en diciembre de 2022, Dallas consiguió una contundente victoria 54-19 sobre los Colts.

Además, los Cowboys han ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, aunque Indianapolis intentará cambiar esa tendencia ante su afición.

Fecha, hora y dónde ver Dallas Cowboys vs Indianapolis Colts

Fecha: Domingo 8 de noviembre

Hora: 1:00 P.M.

Lugar: Lucas Oil Stadium

Dónde ver: Por la señal de RPC Deportes