Conference League: KAA Gent con Josué Vergara en cancha empató ante KuPs en Finlandia

El KAA Gent belga empató sin goles en Finlandia ante el KuPs en partido de Conference League, en el que vio acción el atacante panameño de 19 años de edad Josué Vergara .

El joven delantero panameño saltó al escenario en Finlandia como titular para enfrentar al KuPs en jornada de la UEFA Conference League y de inicio generó peligro.

Vergara se mostró con ocasiones de peligro sobre los minutos 7' y 9', las dos pisando área, una de ellas con un golpe de cabeza, ganando por los aires a los defensores, pero el remate se fue a un lado del arco.

Los locales tomaron la iniciativa del partido tras un inicio con gran ritmo de ida y vuelta, pero sin generar ocasiones de peligro, mientras que el Gent mostró su velocidad mayormente por derecha con Hyllarion Goore, pero sin poder abrir el marcador.

Segundo tiempo sin goles en el KuPs vs KAA Gent de Josué Vergara

La visita sumó números en ataque, con nuevas llegadas, pero sin ese remate claro que le permitiera poner el primer gol del duelo de Conference League.

El delantero panameño Josué Vergara terminó saliendo sobre el minuto 84' del partido, con buenos minutos en cancha.

Los de bélgica terminaron con una serie de llegadas, pero no fue suficiente y terminan empatando, repartiendo puntos ante el KuPs, sumando ahora 4 y los locales con su primer punto en la competición.