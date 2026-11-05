CONCACAF anuncia nuevo formato para la Copa Oro 2027

Concacaf ha anunciado hoy las fechas y un nuevo y emocionante formato de competencia para la Copa Oro 2027 , el principal torneo de selecciones nacionales masculinas de la Confederación.

La Copa Oro Concacaf 2027 comenzará con el partido inaugural el jueves 17 de junio y concluirá con la Final el domingo 11 de julio de 2027. El Sorteo Oficial del torneo se llevará a cabo el jueves 8 de abril de 2027.

Nuevo formato, Copa Oro 2027

La Copa Oro seguirá contando con la participación de 16 selecciones, pero introducirá un nuevo formato de Fase de Grupos con dos grupos de ocho equipos, en lugar de cuatro grupos de cuatro. Con el nuevo formato, cada selección disputará cuatro partidos en la Fase de Grupos contra cuatro rivales diferentes, en lugar de los tres encuentros que disputaba en ediciones anteriores.

Como parte del crecimiento continuo del fútbol de selecciones nacionales masculinas en toda la región, el nuevo formato ha sido diseñado para ofrecer partidos de mayor relevancia y enfrentamientos entre las selecciones mejor clasificadas desde las primeras etapas de la competencia, generando mayor emoción tanto para los aficionados como para las selecciones participantes.

“La Copa Oro es la principal competencia de selecciones nacionales masculinas de nuestra región y estamos muy entusiasmados con lo que este nuevo formato aportará a la Fase de Grupos del torneo”, dijo el Presidente de Concacaf y Vicepresidente de la FIFA, Víctor Montagliani.

“Nuestros aficionados quieren ver a las mejores selecciones de nuestra región enfrentarse entre sí, y este formato creará más oportunidades para que esos encuentros se produzcan desde las primeras etapas de la competencia. Al mismo tiempo, cada partido será importante, ya que las selecciones se enfrentarán a una combinación equilibrada de rivales y competirán por un puesto en las rondas finales. Creemos que esto hará que la Copa Oro sea más competitiva y emocionante desde el primer partido hasta la Final”.

FUENTE: CONCACAF