Luis Durango Jr. deja los Yankees de New York tras convertirse en agente libre

El jardinero panameño Luis Durango Jr. fue dejado en libertad por la organización de los Yankees de Nueva York, después de una temporada 2026 en la que registró promedio ofensivo de .320 y acumuló 46 bases robadas en tres niveles diferentes de las Ligas Menores.

La noticia se produce después de una de sus mejores temporadas ofensivas en las Ligas Menores, durante la cual logró ascender por tres categorías dentro de la organización neoyorquina.

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Durango Jr. disputó un total de 84 encuentros, conectó 83 imparables en 259 turnos oficiales, anotó 43 carreras, impulsó 27 y consiguió 46 bases robadas. Además, terminó con porcentaje de embasado de .377 y OPS de .763.

Los números de Luis Durango Jr. en los tres niveles durante 2026

El jardinero inició su actividad con los Tampa Tarpons, de Clase A, donde participó en 27 partidos y registró promedio de .313, producto de 30 imparables en 96 turnos oficiales. También anotó 15 carreras, empujó 14 y robó 18 bases.

Posteriormente, fue promovido a los Hudson Valley Renegades, de Clase A Avanzada, donde elevó su rendimiento ofensivo al registrar promedio de .347 en 32 encuentros, con 33 imparables, 16 carreras anotadas, seis remolcadas y 18 bases robadas.

Su buen desempeño le permitió ascender el 28 de julio a los Somerset Patriots, de Doble A, donde disputó 25 compromisos, conectó 20 imparables en 68 turnos oficiales y terminó con promedio de .294. En esa categoría anotó 12 carreras, produjo siete y estafó diez almohadillas.

Luis Durango Jr. y su trayectoria en las Ligas Menores

Durante su trayectoria en las Ligas Menores, Durango Jr. acumula 310 partidos, 255 imparables, 178 carreras anotadas, 84 empujadas y 150 bases robadas, con promedio ofensivo de .270.

Actualmente Durango Jr. juega para los Naranjeros de Hermosillo de la Liga Mexicana del Pacífico.