¡BILLANTE! Kylian Mbappé lidera triunfo del Real Madrid

El Real Madrid con un brillante Kylian Mbappé liderando, superó 4-0 al Valencia en partido como local en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada de la competición española (LaLiga).

Los locales arrancaron con gran ritmo el partido, controlando la posesión de la pelota y generando peligro con su velocidad en el ataque.

El goleador Kylian Mbappé lidera al Real Madrid

Kylian Mbappé fue el encargado de abrir el marcador sobre el minuto 19' del partido, con una definición desde el punto penal y luego el propio Mbappé aumentó la ventaja en el marcador tras una asistencia de Arda Guler desde la banda izquierda.

El brasileño Vinícius Jr lo intentó con un nuevo penal para los "merengues", pero falló en su definición bastante centrada sobre el 43'.

Antes de culminar la primera parte, al 44' el inglés Jude Bellingham apareció con una gran definición de pierna derecha para el tercero del partido.

Los de la Capital de España continúan en la cima con ventaja amplia, ahora con 30 puntos.