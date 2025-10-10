Bolillo Gómez: "Hay cosas que no sé porque no las pitan"

El DT de la selección de El Salvador Bolillo Gómez habló luego del partido ante Panamá, en el que caen por la mínima 0-1 en el Estadio Cuscatlán.

Bolillo cree que hay distintas jugadas que el árbitro no pitó, así lo mencionó en el inicio de la Conferencia de Prensa.

Palabras de Bolillo Gómez

"Hay cosas que no se porque no las pitan, por ejemplo en el inicio del partido hay dos hombres importantes de nosotros que reciben amarillas, el partido fue de mucho roce, mucho choque en los primeros minutos y las amarillas fueron para nosotros y para ellos no, pero bueno vi el gol que nos hacen y lo puede anular, lo puede parar, así como el gol que hacemos, lo puede anular, parar, pero depende de como quiso tomar la decisión",

"Panamá es un equipo que tiene trabajo, mucho tiempo juntos, es un equipo con más elaboración que el nuestro, el nuestro es un equipo más fuerte, tiene orden, un orden que no tuvo la coordinación de otros partidos, los respaldos, porque ya deben saber ustedes porque porque si digo yo dirán que abro paraguas y me quedo berraco con muchas cosas", añadió el colombiano.

"Tuvimos ocasiones para meter unos goles, no fue que nos pasaron por encima, más bien nos dejaron mal parados fue con el arbitraje, cuando vi en el camerino lo que pasó", finalizó.