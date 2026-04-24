Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Partidos para hoy en la jornada 5 del béisbol FOTO / Comité Olímpico de Panamá

Las emociones del béisbol en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 no se detienen y este viernes 24 de abril se jugarán tres partidos de alto nivel en la ronda de apertura.

La novena de Panamá se mantiene invicta en cuatro partidos, liderando esta fase.

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