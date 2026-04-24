Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Partidos para hoy en la jornada 5 del béisbol

Las emociones del béisbol en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 no se detienen y este viernes 24 de abril se jugarán tres partidos de alto nivel en la ronda de apertura.
Las cuatro victorias de la tropa panameña han sido por pizarra de: 13-2 sobre Perú, 7-0 contra Argentina, 10-2 ante Colombia y 9-4 contra Curazao.
Partidos para hoy en el béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026
- Curazao vs Colombia - Estadio Juan Demóstenes Arosemena (8:00 am)
- Argentina vs Perú - Estadio Juan Demóstenes Arosemena (11:00 am)
- Brasil vs Panamá - Estadio Juan Demóstenes Arosemena (2:00 pm) en vivo por la señal de RPC Televisión