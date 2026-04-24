| RPC TV Panamá
BÉISBOL Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 -  24 de abril de 2026 - 07:21

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Partidos para hoy en la jornada 5 del béisbol

Repasa cuáles son los partidos para hoy viernes 24 de abril en la jornada 5 del béisbol en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Partidos para hoy en la jornada 5 del béisbol
Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Partidos para hoy en la jornada 5 del béisbolFOTO / Comité Olímpico de Panamá

La novena de Panamá se mantiene invicta en cuatro partidos, liderando esta fase.

Las cuatro victorias de la tropa panameña han sido por pizarra de: 13-2 sobre Perú, 7-0 contra Argentina, 10-2 ante Colombia y 9-4 contra Curazao.

Partidos para hoy en el béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

  • Curazao vs Colombia - Estadio Juan Demóstenes Arosemena (8:00 am)
  • Argentina vs Perú - Estadio Juan Demóstenes Arosemena (11:00 am)
  • Brasil vs Panamá - Estadio Juan Demóstenes Arosemena (2:00 pm) en vivo por la señal de RPC Televisión

En esta nota:
Seguir leyendo

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Brasil lidera el mellarero, Panamá es octavo.

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: EN VIVO tabla de medallas

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá le gana a Colombia para seguir invicto

Recomendadas

Últimas noticias