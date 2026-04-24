El Napoli goleó al Cremonese y el Inter debe esperar una semana más

El Napoli arrolló este viernes al Cremonese (4-0) y truncó las esperanzas de que el Inter de Milan festeje esta jornada la consecución matemática del 'Scudetto', en un partido con cuatro goleadores distintos y un dominio constante ante un Cremonese completamente superado, que marca la zona de puestos de descenso.

Era una jornada en la que el Nápoles y el Milan, segundo y tercero, podían servir en bandeja el 'Scudetto' al Inter de Milan, que roza su vigésimo primer título de liga, a nueve puntos del conjunto partenopeo y con un encuentro menos, con cuatro restantes. Pero el vigente campeón rompió las matemáticas para esta jornada y obligó a los 'nerazzurri' a esperar una semana más.

Salió embalado el equipo de Antonio Conte, con McTominay y De Bruyne motivados. El escocés, líder del equipo napolitano, tuvo la primera clara en el minuto uno. Falló, pero tan solo dos minutos después abrió el marcador con un disparo ajustado al palo desde la frontal del área tras una asistencia del belga. En los primeros siete minutos, el escocés tuvo cuatro ocasiones claras.

El segundo del Nápoles llegó en el minuto 45 a cargo del danés Rasmus Hojlund, con mucha fortuna después de que rebotara en un defensa y se desviara directo a la red. Tres minutos después, ya en el descuento de la primera parte, De Bruyne se sumó a la fiesta. Trece tiros en el los primeros cuarenta y cinco minutos, frente a cero del equipo lombardo.

Después del descanso, la tónica general continuó siendo la misma. Arrollo del conjunto de Conte, que dio un recital ante los suyos con un Cremonese bloqueado, incapaz de encontrar su juego en ningún momento. En el 52, Alisson Santos se unió a la lista de goleadores. Cuatro tantos, cuatro jugadores distintos. Todos querían ser parte del espectáculo.

El Napoli sigue con esperanza

McTominay tuvo el doblete en sus botas en el 83 desde los once metros, pero se encontró ante un Audero que adivinó sus ideas. Finalizó el partido, sin una sola tarjeta amarilla, con 25 tiros del Nápoles, diez de ellos a puerta.

Fue un asedio del equipo napolitano, que dominó y se encontró de frente con un Cremonese que no sabía por dónde soplaba el viento. El conjunto dirigido por Marco Giampaolo, en plena lucha por salir del descenso, se encuentra empatado a puntos con el Lecce. Ambos marcan la zona de descenso, con una ventaja de diez puntos sobre el Hellas Verona y el Pisa.