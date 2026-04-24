LaLiga: Betis rescata un punto sobre el final ante el Real Madrid

LaLiga: El Real Madrid le gana al Betis con gol de Mbappé

El Real Madrid empató su duelo ante el Real Betis por marcador de 1-1 en partido correspondiente a la jornada de la competición española (LaLiga) desde el Estadio Estadio La Cartuja.

Los "merengues" arrancaron con todo el duelo de visita, con llegadas gracias a la velocidad de Kylian Mbappé, pero con respuestas del Betis, que sorprendió con tiros de peligro, que rechazaba bien Adrey Lunin.

La anotación llegó primero del lado de los blancos, con Vinícius Jr anotando sobre el minuto 17' del partido, luego de tomar un rebote en el área, tras el tiro de Fede Valverde.

Gol "in extremis" en el segundo tiempo del Betis vs Real Madrid

Ambos oncenos tuvieron llegadas, pero el Real Madrid por momentos puso más números en el marcador, pero la anotación de Kylian Mbappé fue anulada por fuera de juego, después de la revisión en el VAR.

Los locales lo intentaron en el cierre del partido y pusieron números en el marcador sobre el 90+4' con la anotación del defensor Héctor Bellerín.