Bruno Fernandes pide que Portugal "no se divida" por la polémica con Cristiano

El centrocampista Bruno Fernandes pidió este sábado que Portugal "no se divida" por la polémica en torno al abandono de la selección por parte de Cristiano Ronaldo y defendió que el asunto se trate "a puerta cerrada".

"Pido que el país no se divida, que no tome partido, que viva todo esto como un todo y que respete y acepte a todas las partes", declaró Fernandes en una rueda de prensa celebrada en el Estadio do Dragão, donde Portugal se enfrentará este domingo a Noruega en la Liga de las Naciones.

Fernandes, jugador del Manchester United, reveló que habló con Cristiano tras la salida del capitán por desacuerdos internos y que le dijo que "pase lo que pase, él nunca dejará de ser el mayor símbolo" de la selección, del fútbol luso y del país "por todo lo que ha hecho, no solo en Portugal, sino en todo el mundo".

"Cris siempre será el mayor icono de nuestra selección y del fútbol mundial, y se merece el respeto de todos los portugueses, independientemente de a quién le guste más o menos", señaló el centrocampista portugués.¿

"Creo que lo más importante ahora es dejar de crear divisiones; la selección es una sola y siempre seguirá siéndolo, independientemente de todos los ruidos que puedan venir de fuera, y creo que todas las casas deben resolver sus asuntos a puerta cerrada", añadió.

Fernandes aseguró también que los jugadores de Portugal están "completamente al margen de este asunto" y que el papel más importante que pueden desempeñar "es dar resultados en el campo".

Nuevo choque

La selección de Portugal se enfrentará este domingo a Noruega en la fase de grupos de la Liga de las Naciones, y un empate garantizará la presencia lusa en los cuartos de final de la competición de la que salió vencedora en la última edición.

Quien no estará en ese partido es Cristiano Ronaldo, que abandonó de forma abrupta la selección el pasado miércoles por desavenencias con el nuevo seleccionador, Jorge Jesus, tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo el pasado 27 de septiembre (1-2).