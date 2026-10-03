Posible alineación de la selección de Panamá ante Ecuador en amistoso

La selección de Panamá jugará este lunes a las 1:30 am ante Ecuador como parte de la Gira Asiática y quiere su primera victoria, recordando que han sido dos empates con la derrota en penales contra Nueva Zelanda.

Thomas Christiansen solamente utilizó a una de las novedades y fue Giovany Herbert que además fue el autor del gol panameño ante Nueva Zelanda.

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Posible once de la selección de Panamá vs Ecuador

Luego de ver a varios jóvenes en los dos partidos anteriores, el once de Thomas Christiansen podría ser de sus habituales, con uno o dos jugadores nuevos, como es el caso de Yayita Vergara que se unió a los entrenamientos.

Orlando Mosquera sería el portero, acompañado atrás con César Blackamn, Michael Amir Murillo, Carlos Harvey, Joseph Jones y Jorge Gutiérrez.

En la media cancha dos que no se tocan, Adalberto Carrasquilla y Cristian Martínez.

En ofensiva con Giovany Herbert, José Luis Rodríguez y Josué Vergara.