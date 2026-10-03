MAREA ROJA Marea Roja -  3 de octubre de 2026 - 09:11

Posible alineación de la selección de Panamá ante Ecuador en amistoso

La selección de Panamá quiere cerrar la Gira Asiática con una victoria y se enfrentarán a Ecuador por el tercer lugar.

Posible alineación de la selección de Panamá ante Ecuador en amistoso

Posible alineación de la selección de Panamá ante Ecuador en amistoso

FPF

La selección de Panamá jugará este lunes a las 1:30 am ante Ecuador como parte de la Gira Asiática y quiere su primera victoria, recordando que han sido dos empates con la derrota en penales contra Nueva Zelanda.

Thomas Christiansen solamente utilizó a una de las novedades y fue Giovany Herbert que además fue el autor del gol panameño ante Nueva Zelanda.

Posible once de la selección de Panamá vs Ecuador

Luego de ver a varios jóvenes en los dos partidos anteriores, el once de Thomas Christiansen podría ser de sus habituales, con uno o dos jugadores nuevos, como es el caso de Yayita Vergara que se unió a los entrenamientos.

Orlando Mosquera sería el portero, acompañado atrás con César Blackamn, Michael Amir Murillo, Carlos Harvey, Joseph Jones y Jorge Gutiérrez.

En la media cancha dos que no se tocan, Adalberto Carrasquilla y Cristian Martínez.

En ofensiva con Giovany Herbert, José Luis Rodríguez y Josué Vergara.

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