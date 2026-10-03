MLB: Partidos para hoy sábado 3 de octubre en Serie Divisional

Este sábado 3 de octubre continua las postemporada de las Grandes Ligas (MLB), con 4 choques de Serie Divisional, que incluyen acción de organizaciones de panameños.
Partidos para hoy sábado 3 de octubre en la MLB
Los Guardianes de Cleveland se medirán ante los Medias Blancas de Chicago, en una serie que inicia a las 12:00 P.M. en partido en vivo por RPC.
Dodgers vs Bravos de Atlanta a las 3:00 P.M.
Rays de Tampa Bay vs Yankees de New York del panameño José Caballero a las 5:30 P.M. en partido en vivo por RPC.
Cerveceros de Milwaukee vs Padres de San Diego.
FUENTE: MLB