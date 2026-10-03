MLB MLB -  3 de octubre de 2026 - 07:36

MLB: Partidos para hoy sábado 3 de octubre en Serie Divisional

Conoce a continuación los partidos que se disputarán este sábado 3 de octubre en Serie Divisional de la MLB.

MLB: Partidos para hoy sábado 3 de octubre en Serie Divisional

MLB: Partidos para hoy sábado 3 de octubre en Serie Divisional

FOTO: MLB

Este sábado 3 de octubre continua las postemporada de las Grandes Ligas (MLB), con 4 choques de Serie Divisional, que incluyen acción de organizaciones de panameños.

Cuatro partidos se llevarán a cabo este sábado, en unas series que prometen acciones y emociones del más alto nivel.

Partidos para hoy sábado 3 de octubre en la MLB

Los Guardianes de Cleveland se medirán ante los Medias Blancas de Chicago, en una serie que inicia a las 12:00 P.M. en partido en vivo por RPC.

Dodgers vs Bravos de Atlanta a las 3:00 P.M.

Rays de Tampa Bay vs Yankees de New York del panameño José Caballero a las 5:30 P.M. en partido en vivo por RPC.

Cerveceros de Milwaukee vs Padres de San Diego.

FUENTE: MLB

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