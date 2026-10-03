Aaron Judge se queda fuera del roster de los Yankees para la Serie Divisional

Según múltiples reportes en la MLB el pelotero Aaron Judge no entró al roster oficial de los Yankees de Nueva York para la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS) de 2026 contra los Tampa Bay Rays por la lesión en la pantorrilla.

Aaron Judge que se perdió tres meses de la temporada regular por fractura por estrés en la costilla derecha, regresaba en septiembre pero en siete juegos volvió a sufrir otra lesión.

Los Yankees a Serie Divisional sin Aaron Judge

El Juez forzó una recuperación que ahora le está pasando factura y Aaron Boone ha decidido excluirlo del roster antes de viajar al inicio de la serie de este sábado 3 de octubre ante los Rays de Tampa Bay con la esperanza de clasificar y de poder utilizarlo en Serie de Campeonato.

Los Yankees juegan este sábado a las 5:30 pm por RPC.