"El Magnífico" José Núñez enfrentará a Bryan Flores en choque de clasificados mundiales en Texas

El invicto púgil panameño José Núñez volverá al escenario el próximo 13 de noviembre para enfrentar reto ante el mexicano Bryan Flores en la pelea estelar de evento de Pro Box TV Championship Series y KP Kings Promotions en el Paso, Texas.

Núñez (18-0-2, 8 KOs), de 27 años y clasificado número 6 de la AMB se verá cara a cara ante Flores, de 30 años de edad y número 11 del CMB de la categoría de peso superligero.

El apodado como "El Magnífico" llegará a este evento luego de un impresionante triunfo por KO en el segundo asalto el pasado mes de abril en Chile ante el medallista olímpico cubano Erislandy Álvarez, choque que catapultó su carrera y lo convirtió a la vez en el campeón Continental Américas AMB de las 140 libras, en apenas su primera aparición en la categoría.

"Josecito" mostró su calidad y un poder arrollador en la Gimnasio Club México en la ciudad de Santiago de Chile, después de ser derribado en el primer asalto, se levantó para noquear a Álvarez de manera impactante, en un evento KO a las Drogas que será recordado a través de los años por los fanáticos panameños.

El oriundo de Curundú se encuentra en la recta final de su preparación en el Gimnasio Rockero Alcázar, una que realiza de la mano del ex campeón del mundo Vicente "El Loco" Mosquera y Xavier Barría con el trabajo en las guanteletas.

Un nuevo reto en busca de oportunidad titular

El explosivo zurdo panameño enfrentará un nuevo reto en su carrera, uno que de ganar lo puede poner muy cerca a una oportunidad por título del mundo en las 140 libras, categoría que en la WBA domina Gary Antuanne Russell con el cetro dorado.

El County Colloseum del Paso, Texas espera el choque de clasificados mundiales, dos poderes en el ring que se medirán en busca de ascender escalones y poner la mira en los máximos honores.