Paraguay vence a Colombia en amistoso con gol de Hugo Benítez

Paraguay derrotó este viernes a Colombia por 0-1 con gol del debutante Hugo Benítez y su patentada fórmula de solidez defensiva y rápidas salidas con centros al área, en un partido amistoso con el que ambas selecciones preparan su camino a las eliminatorias sudamericanas de la Copa del Mundo 2030.

Benítez anotó el único gol de la noche a los 56 minutos después de aprovechar un centro desde la derecha que alcanzó a rematar dentro del área hasta en un par de ocasiones, tras el despeje inicial del guardameta Aldaír Quintana.

Fue el sexto tanto de importancia en este segundo semestre del año para el atacante, tras los cinco que ha marcado con el Nacional, que marcha en la tercera plaza de la primera división paraguaya.

Después del gol, la Albirroja de Gustavo Alfaro disfrutó de un puñado de ocasiones que tuvieron el mismo signo: salidas rápidas o balones largos buscando a su mejor pieza, el rápido Julio Enciso.

Todas terminaron desbaratadas por la defensa cafetera.

Paraguay gana a Colombia por la mínima

Pero la iniciativa durante casi todo el partido fue de Colombia, que dominó la mitad del campo con el buen toque de Puerta y la potencia de Ocampo y Ríos.

Todo pese al esfuerzo de los volantes paraguayos, que corrieron tras la pelota buena parte del compromiso y estorbaban las acciones del rival con juego rocoso.

Así, el dominio colombiano no se transformó en gol por la ausencia de luces en el último cuarto de la cancha y por la falta de tino, como le ocurrió a Daniel Muñoz a los 88 minutos, cuando envió fuera su disparo pese a estar en una posición inmejorable.

Tampoco pudo ver puerta en la primera mitad el ariete Luis Suárez, quien mantuvo un duelo de altura con el paraguayo Alderete, quien muchas veces salió a buscarlo hasta la mitad del campo.

Con este resultado, Paraguay finaliza la ventana de amistosos con dos triunfos -venció 0-2 a Bolivia- y el arco en cero tras 180 minutos, validando la imagen de equipo defensivo que Alfaro ha sabido explotar.

En tanto que Colombia, que jugará contra Perú en Miami el próximo martes, igualó 1-1 ante México en su primer partido de esta ventana de amistosos.