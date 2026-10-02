Josué Vergara se unirá a los entrenamientos con la selección de Panamá

El delantero panameño Josué Vergara estará disponible para el amistoso de la selección de Panamá este lunes ante Ecuador, luego que la FPF informara en sus redes sociales que pasó los exámenes médicos.

"Luego de los estudios médicos realizados en la tarde de ayer en Tokio, Japón , el departamento médico de la Federación ha dictaminado que el jugador Josué Vergara está apto para integrarse a los entrenamientos con la Selección Mayor de Panamá", informó la FPF en su red social de X.

¿Qué sucedió con Josué Vergara?

Yayita estuvo convocado con la selección de Panamá desde el inicio pero la Gira Asiática, sin embargo, su club el Gent no le dio permiso por una lesión, así le informaron a la Federación de Fútbol.

Vergara viajó a su país y fue llamado nuevamente por la selección, porque el Gent no envió las pruebas médicas para sostener que el jugador estaba lesionado y querían hacerle las de la Federación.

Finalmente, Yayita podría hacer su debut este lunes con la selección de Panamá.