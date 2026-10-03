La selección de Panamá reconoció cancha del Estadio Nacional de Tokio previo a choque ante Ecuador

A dos días de su último partido en la gira asiática, la Selección de Panamá entrenó este sábado por primera vez en el Estadio Nacional de Tokio, escenario de su enfrentamiento de este lunes 5 de octubre ante Ecuador por el tercer lugar de la Copa Kirin.

El elenco panameño realizó su sesión de trabajo en horas de la mañana en el estadio ubicado a aproximadamente 10 minutos de su hotel de concentración, continuando así con su preparación para el encuentro de este lunes, en el que buscará cerrar su participación en Japón con una victoria.

La novedad de la jornada fue la incorporación del atacante Josué Vergara a los entrenamientos del grupo, luego de superar las pruebas médicas realizadas el viernes.

El cuerpo médico de la Federación Panameña de Fútbol lo declaró apto para entrenar e integrarse a la dinámica del equipo y el atacante del KAA Gent, de Bélgica, estuvo activo durante toda la sesión.

En el entrenamiento estuvieron presentes todo el grupo de 25 jugadores, en una práctica oficial que tuvo una duración aproximada de una hora, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. hora local.

En el caso de Jiovany Ramos, el defensor trabajó de manera diferenciada junto al equipo de fisioterapeutas de la Federación, luego de presentar una molestia física durante el encuentro del pasado viernes ante Nueva Zelanda, por las semifinales del torneo.

Panamá y Ecuador, por el tercer lugar

El elenco panameño llega a este partido tras caer 5-3 en la tanda de penales frente a Nueva Zelanda, luego de igualar 1-1 durante los 90 minutos en el partido que abrió las semifinales de la Copa Kirin.

Por su parte, Ecuador también cedió desde el punto penal, después de empatar 0-0 ante Japón en su encuentro de semifinales, disputado el pasado viernes en el Estadio Internacional de Yokohama.

Ambas selecciones buscarán ahora cerrar su participación en el certamen con una victoria y quedarse con el tercer puesto.

Último entrenamiento antes del partido

La Selección Mayor de Panamá realizará este domingo su última sesión de entrenamiento de la gira asiática, nuevamente en horas de la mañana, a partir de las 10:00 a.m. hora local (8:00 p.m. del sábado en Panamá).

El entrenamiento se llevará a cabo en las instalaciones del Ajinomoto Field Nishigaoka, ubicado en la ciudad de Kita, Tokio, donde el equipo afinará los últimos detalles de cara a su compromiso ante Ecuador.

Panamá afrontará este lunes su último partido de la gira por Japón con el objetivo de despedirse de la Copa Kirin con un tercer lugar y sumar su primera victoria en esta serie de encuentros internacionales.

Recordemos que el partido entre Panamá y Ecuador se jugará este lunes 5 de octubre, desde las 1:30 a.m. hora de Panamá.

FUENTE: FEPAFUT