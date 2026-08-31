Cecilio Waterman confesó por qué tomó el arco ante Universidad de Chile

CD Universidad de Concepción consiguió una importante victoria por 2-1 sobre Universidad de Chile este domingo, por la fecha 21 de la Liga de Primera de Chile, en un partido que tuvo como protagonista al panameño Cecilio Waterman .

El delantero panameño marcó el segundo gol del Campanil al minuto 17 , luego de recibir un pase de Rodrigo Funes Mori y definir con potencia ante la salida del arquero Gabriel Castellón. El tanto significó además el fin de una sequía de aproximadamente tres meses sin marcar.

Pero la actuación de Waterman tuvo un capítulo inesperado. En los minutos finales, el arquero Jorge Broun fue expulsado cuando Universidad de Concepción ya había realizado todos sus cambios, por lo que el panameño se colocó los guantes y terminó el encuentro defendiendo la portería.

Waterman incluso tuvo que intervenir para cortar un centro dentro del área y ayudó a mantener la ventaja hasta el pitazo final. Con el triunfo, la UdeC llegó a 22 puntos y salió momentáneamente de la zona de descenso.

¿Cómo llegó Cecilio Waterman al arco?

"La otra vez hicimos un trabajo de reducido y fui al arco, hice un par de tapadas y bueno, no quedaba de otra que ir al arco y por suerte no me patearon y sirvió para ganar".

"Mi mejor amigo panameño es Luis Mejía, concentro con él toda una vida en la Selección y también tengo mi amigo en Coquimbo el "Mono" Sánchez y bueno, allí vamos", añadió Waterman.