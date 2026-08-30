LALIGA Fútbol Internacional -  30 de agosto de 2026 - 12:41

Real Betis vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver Jornada 4 de LaLiga

Conoce todos los detalles del partido entre Real Betis y Real Madrid en la cuarta fecha de LaLiga 2026-2027.

Real Betis vs Real Madrid: Fecha

Real Betis vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver Jornada 4 de LaLiga

FOTO: REAL MADRID

El conjunto del Real Madrid tendrá un nuevo desafío en LaLiga 2026-2027, cuando visite al Real Betis en uno de los encuentros a seguir en la cuarta jornada.

Por su parte, el onceno bético suma seis puntos, tras vencer 1-0 a la Real Sociedad, 1-0 al Valencia y en su último compromiso perdieron 5-2 ante el Levante.

REAL BETIS VS REAL MADRID: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN LA JORNADA 4 DE LALIGA

  • Fecha: Viernes, 4 de septiembre de 2026
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Benito Villamarín
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y el LBP en rpctv.com

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