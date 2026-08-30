Real Betis vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver Jornada 4 de LaLiga

El conjunto del Real Madrid tendrá un nuevo desafío en LaLiga 2026-2027, cuando visite al Real Betis en uno de los encuentros a seguir en la cuarta jornada.
Por su parte, el onceno bético suma seis puntos, tras vencer 1-0 a la Real Sociedad, 1-0 al Valencia y en su último compromiso perdieron 5-2 ante el Levante.
REAL BETIS VS REAL MADRID: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN LA JORNADA 4 DE LALIGA
- Fecha: Viernes, 4 de septiembre de 2026
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: Estadio Benito Villamarín
- Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y el LBP en rpctv.com