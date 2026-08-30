Real Betis vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver Jornada 4 de LaLiga FOTO: REAL MADRID

El conjunto del Real Madrid tendrá un nuevo desafío en LaLiga 2026-2027, cuando visite al Real Betis en uno de los encuentros a seguir en la cuarta jornada.

Los dirigidos por José Mourinho mantienen paso perfecto con nueve puntos, sumando victorias 2-1 frente al RCD Espnayol en el RCDE Stadium con goles de Jude Bellingham y Carlos Espí, mientras que lograron otro triunfo 4-1 ante la Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu con anotaciones de Kylian Mbappé (3) y Vini jr y finalmente golearon 4-0 al Málaga con tantos de Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Herrero en contra y Arda Guler.

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